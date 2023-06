Giro Next Gen 2023 | altri sette squalificati per il traino Cordiano Dagnoni | “Immagini che fanno male”

(Di giovedì 15 giugno 2023) È l’argomento del giorno per ilGen, sicuramente non una pubblicità da esporre. Il video deldei corridori di ieri sullo Stelvio è andato ormai virale, prima del via della quinta tappa, quella odierna da Cesano Maderno sono arrivate ulteriori prese di posizioni da parte della giuria. Andando a rivedere i filmati, infatti, sono state disposte altresqualifiche tra i corridori presenti in gruppo, a sommarsi con le ventiquattro arrivate ieri. Sul sito della Gazzetta dello Sport il commento del presidente della Federciclismo: “Quello che ho visto è veramente offensivo nei confronti di chi interpreta correttamente questo sport. Sonochemolto. Giusto applicare le regole, e mi ...

E ieri nel corso della tappa regina delGen lo hanno imparato anche gli under 23 che non sono soliti affrontare simili difficoltà. E molti di loro lo hanno fatto pagando un prezzo molto ...Ha del clamoroso quanto accaduto alGen, ild'Italia riservato ai corridori Under 23. 24 corridori sono stati squalificati in quanto pizzicati dalle telecamere intenti ad aggrapparsi ad auto e moto delle ammiraglie. ...Per consentire il passaggio della quinta tappa deld'Italia under 23 'Gen', che si svolgerà giovedì 15 giugno, è necessario chiudere le stazioni di Capriate e di Trezzo, sulla A4 Milano - Brescia, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia, dalle 12:15 ...

Ha dell'incredibile ciò che è accaduto ieri al Giro Next Gen, la corsa a tappe under 23. L'arrivo in salita durissimo sullo Stelvio avrebbe mandato fuori tempo massimo diversi corridori e allora un ve ...È l'argomento del giorno per il Giro Next Gen, sicuramente non una pubblicità da esporre. Il video del traino dei corridori di ieri sullo Stelvio è andato ormai virale, prima del via della quinta tapp ...