Giro Next Gen 2023 | 24 corridori squalificati | si sono aggrappati ad auto e moto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ha del clamoroso quanto accaduto alGen, ild’Italia riservato aiUnder 23. 24statiin quanto pizzicati dalle telecamere intenti ad aggrapparsi addelle ammiraglie. Immagini virali che hanno portato all’inevitabile squalifica dalla corsa, stesso destino anche per quattro direttori sportivi e per le ammiraglie in questione. Era una fase di corsa in piena salita sullo Stelvio e ipiù in difficoltà hanno ben pensato di barare: subito esclusi. SportFace.

Per consentire il passaggio della quinta tappa deld'Italia under 23 'Gen', che si svolgerà giovedì 15 giugno, è necessario chiudere le stazioni di Capriate e di Trezzo, sulla A4 Milano - Brescia, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia, dalle 12:15 ...Squalifica per 24 corridori e 4 direttori sportivi alGen. L'accusa nei loro confronti è quella di traino lungo la salita dello Stelvio. Alcuni corridori si sono attaccati anche alle moto della Polizia che segue la corsa. Per i ciclisti ci sono ...Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Nella tappa più dura, con arrivo sullo Stelvio, Johannes Staune - Mittet (Jumbo - Visma) nel tratto più impegnativo ha scattato più volte fino a ...

CESANO MADERNO – La coppa è stata esibita in mattinata in piazza Arese a Cesano Maderno dove sono via via arrivati i ciclisti per lo start previsto a mezzogiorno; a “sbandierare” ...Sono pronti a partire i migliori giovani talenti del ciclismo internazionale. Questa mattina, 15 giungo a Cesano Maderno prende il via la partenza della quinta tappa del “ Giro Next Gen, il Giro d’Ita ...