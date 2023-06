Giro di Svizzera | Mader in gravi condizioni dopo caduta in un burrone

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quando è stato raggiunto dai soccorsi è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in ospedale Il ciclista della Bahrain Victorious Ginoè inla terrificanteoggi nella quinta tappa deldia La Punt. Il 26enne elvetico è uscito di strada ed è precipitato in ununadi diversi metri. Quando è stato raggiunto dai soccorsi è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Coira. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Gino”, ha scritto il suoi team sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... rianimato sul posto e poi trasportato in ospedale Il ciclista della Bahrain Victorious Gino Mader è in gravi condizioni dopo la terrificante caduta oggi nella quinta tappa deldia La ...Un ciclista elvetico, Gino Maeder della Bahrain Victorious, ha riportato gravi conseguenze in una caduta nel finale della quinta tappa deldied è stato portato in elicottero all'ospedale di Coira. Il team ha spiegato che il 26enne Maeder è uscito di strada ed è caduto per una decina di metri da un burrone finendo in uno ...Il fatturato nel settore dei servizi risultato in calo nel mese di marzo in: a dirlo un nuovo rilevamento diffuso oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), che ...annua deld'affari ...

Mader cade in un burrone al Giro di Svizzera: rianimato sul posto, è grave. I compagni: "Preghiamo" La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Il ciclista della Bahrain Victorious Gino Mader è in gravi condizioni dopo la terrificante caduta oggi nella quinta tappa del Giro di Svizzera a La Punt. Il 26enne elvetico è uscito di s ...Belinda Bencic ha girato recentemente uno spot pubblicitario per un noto marchio, che è stato condiviso anche sui social della giocatrice. Nel video girato tantissimi fan sono stati catturati da un ...