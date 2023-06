Giro di Svizzera 2023 | Remco Evenepoel | “Vista la forma di adesso posso usare solamente la ‘tattica Almeida’”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ci si aspettava molto di più dal rientro alle corse dopo lo stop ald’Italia per. Nonostante il belga sia terzo in classifica generale, il suodinon è apparso del tutto convincente, con anche alcune difficoltà nelle giornate più dure. Il suo commento ad Het Nieuwsblad dopo la frazione di ieri, nella quale è stato costretto ad inseguire i rivali: “È la tattica di Almeida. Al momento nonfare altro. Ho problemi con i cambi di ritmo. Ma so chetenere il passo. Un ritmo confortevole e doloroso. Con lache ho ora, la sopravvivenza è l’unica tattica giusta“. E ancora: “Gli ultimi dieci chilometri di salita sono andati molto meglio. Segno che non vado certo male. In realtà sto passando una buona settimana. ...