Giornate Europee dell’Archeologia | nel weekend a Manduria eventi nel cantiere del Parco archeologico delle Mura Messapiche

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano In occasione, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, diretto dall’architetto Maria Piccarreta, avvia il progetto Extraordinaria, pensato per far vivere ai cittadini le diverse fasi di lavoro che accompagnano il restauro dei beni architettonici e lo scavo. Nelledi venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno sono previste aperture dei cantieri archeologici in diverse località pugliesi, per visite guidate ed, in collaborazione con le realtà territoriali, le Soprintendenze e le imprese appaltatrici. Anche ildel...