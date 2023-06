Giocatore che pensavi ritirato | Federico Marchetti

Ad esempio, si chiede quanto potrebbe chiedere l'Inter per André Onana, considerandoilè stato acquisito a parametro zero e quindi ogni eventuale cessione rappresenterebbe una ...... possa dopo un'estate di lavoro tornare tonico e pronto a una stagione finalmente daa tempo pieno. Stesso discorso, sulla falsariga per Enrico Chiesadopo una stagione di recupero post ...E così arriviamo fino al gallese Gareth Bale,nel lontano 2013 passando dal Tottenham al Real Madrid divenne il primoa toccare quota 100 milioni. Come si vede dalla lista qui sopra c'è ...

Fiumi di alcol alla festa del City: c’è un giocatore che non ha bevuto. E no, non è Grealish Il Fatto Quotidiano

Il Valencia ha pubblicato un lungo comunicato, accusando Rodrygo di aver mentito sui cori razzisti partiti dal Mestalla e indirizzati a V inicius nel corso dell'ultima sfida di campionato tra Valencia ...giocatori e altro. Chiaramente ho risposto con un 'no' categorico e non perché non si vogliano dare risposte per l’assenza di un progetto, ma semplicemente perché solo dall’1 luglio si potranno ...