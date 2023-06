Ginnastica | Emanuele Nacca canta ‘I Campioni siamo noi’ | vinti due titoli nazionali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“INoi”, hanno diritto arlaanche la SocietàSalerno di Juliana Sulce e la SocietàCampania 2000 di Napoli presieduta da Aldo Castaldo. Infatti, alla CoppaGold, della Federazioned’Italia svoltasi al Palaindor di Padova, Nunzia Dercenno, atleta senior dellaSalerno, è riuscita nella straordinaria impresa di aggiudicarsi il titolo individuale all around femminile con circa tre punti di vantaggio sulla seconda classificata, in un rango di ben cento ginnaste partecipanti. L’atleta granata ha distanziato ginnaste di valore internazionale fra le quali Desiree Carofiglio, protagonista della storica medaglia di bronzo conquistata dalla squadra azzurra ai ...