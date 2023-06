Gibilterra-Francia Campionato europeo | 16-06-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 15 giugno 2023) I vicecampioni del mondo dellatornano in campo per questa tornata di qualificazioni ad Euro 2024, in un doppio impegno sulla carta agevole per blindare un primo posto che dopo il 4 a 0 sull’Olanda sembra poco più di una formalità. La sfida contro, la cenerentola del gruppo B fermo al palo dopo due gare senza gol all’attivo. Per InfoBetting: Scommesse Sportive e