Gianluca Vialli | la dedica a Valencia è commovente

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ad alcuni mesi dalla scomparsa di, la città diricorda con commozione l’ex bomber della Sampdoria. Poco più di sei mesi fa, precisamente il 6 gennaio 2023 è venuto a mancare, lo storico ex bomber della Sampdoria. Da quandoci ha lasciati il mondo del calcio e non solo non ha mai smesso di tenere vivo il suo ricordo e ha cercato il più possibile di rendergli omaggio. Tante sono state le iniziative in suo onore in tutta Italia e non solo, ma soprattutto chi l’ha voluto ricordare più di tutti è stata la città di Genova, profondamente legata all’ex attaccante. Tra le altre città italiane si sono distinte anche Cremona e Torino, rispettivamente doveè cresciuto come calciatore e dove ha alzato la Champions League con la ...