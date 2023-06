Gianluca Corti Windtre | consolidamento necessario per la sostenibilità delle TELCO

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giugno 2023 – “Ildel settore tlc èperché c’è un eccesso di concorrenza che favorisce comportamenti irrazionali, a lungo termine dannosi per il sistema Paese e per i cittadini, afferma, Ad di Wind Tre, intervenuto oggi alper l’Italia. Il regolatore dovrebbe pensare che il bene dei consumatori si fa garantendo agli operatori la capacità di continuare a investire per assicurare, come ha ricordato anche il sottosegretario Butti, una connettività di qualità. Con i prezzi così bassi determinati dall’eccesso di offerta e la domanda in costante crescita, questo in futuro non sarà più possibile. Si sostiene che l’elevata concorrenza e le tariffe basse favoriscano l’innovazione ma quello che vediamo è che in Giappone e Corea del Sud, dove i prezzi sono ...