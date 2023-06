Gianfranco Fini contro lo stop del Parlamento per Berlusconi | «Una scelta senza precedenti»

(Di giovedì 15 giugno 2023) «La decisione di fermare il» dopo la morte di Silvioè «unache non ha. Soprattutto per la sua durata». A dirlo è l’ex presidente della Camerain un’intervista al Fatto Quotidiano. Ma la decisione, sottolinea, «viene presa dagli organi preposti e non dall’alto dal governo. La conferenza dei capigruppo decide in autonomia e in questo caso all’unanimità dalle forze politiche».dice di capire le polemiche: «Ma è una questione di sensibilità politica più ampia, che mette d’accordo maggioranza e opposizione. Secondo l’ex presidente della Camera, «la decisione di rallentare i tempi delpere non fare votazioni è il segnale di una sensibilità politica che ...

Ha costruito il campo largo unendo la Lega Nord di Bossi (un movimento che nasceva con un'idoelogia di sinistra) e il Movimento Sociale Italiano di, con cui fu amico e nemico, ...

Gianfranco Fini: “Lo stop delle Camere per Silvio Volontà politica di indebolirle” Il Fatto Quotidiano

