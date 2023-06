Giancarlo Esposito nel cast del film di Radio Silence ispirato ai mostri Universal

(Di giovedì 15 giugno 2023), dopo il successo dei nuovi capitoli di Scream, realizzerà unsu uno deidellae nelci sarà anchesarà uno dei protagonisti del nuovolegato airealizzato da. Il progetto dovrebbe arrivare nei cinema il 19 aprile 2024 e, per ora, i dettagli della trama sono riservati. Il team e ildel progetto Neldel, ancora senza un titolo ufficiale, oltre a, ci sono anche Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, ...

sarà uno dei protagonisti del nuovo film legato ai mostri Universal realizzato da Radio Silence. Il progetto dovrebbe arrivare nei cinema il 19 aprile 2024 e, per ora, i dettagli ...... Andrea Berton " Berton* " Milano (MI); Tony Lo Coco " I Pupi* " Bagheria (PA);Morelli " ... Antonio D'Angelo " Nobu Milano " Milano (MI); Gennaro" La Torre del Saracino ** " Vico ......i vincitori sarà il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni insieme al Presidente LND... Lamberti (Puteolana), Parlanti (Sestri Levante), Del Sorbo (Sorrento), Fancelli (Livorno),(...

Giancarlo Esposito nel cast del film di Radio Silence ispirato ai ... Movieplayer

Radio Silence, dopo il successo dei nuovi capitoli di Scream, realizzerà un film su uno dei mostri della Universal e nel cast ci sarà anche Giancarlo Esposito.L'attore è coinvolto in un nuovo progetto thriller per il cinema prodotto da Radio Silence e che segnerà il suo ritorno in sala.