Georgia | Kvaratskhelia rinuncia agli Europei Under 21 | “Difficile per me tornare a giocare ad alto livello”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Khvichaha annunciato pubblicamente di non disputare gli21 2023 con la. Una scelta che spiazza la sua Federazione, ma che l’esterno del Napoli ha deciso di prendere senza più ripensamenti: “È un grande onore essere un membro della squadra allargata che tra pochi giorni giocherà l’Europeo. Dopo la stagione calcistica più lunga per me, èin una competizione di cosìin così poco tempo. Pertanto, voglio che i tifosi sappiano da me della mia posizione. Nonostante il mio desiderio, per motivi sportivi dopo una stagione, sarò con voi un normale tifoso della nostra nazionale...

Khvichanon parteciperà con laall'Europeo Under 21 e il Napoli tira un sospiro di sollievo. Ad annunciarlo via social lo stesso fuoriclasse di Tbilisi che ha spiegato alla sua gente via ...Se De Ketelaere - per dirne una - ha accettato e anche volentieri, Khvichaha deciso di rinunciare agli Europei Under 21 per i quali era stato convocato dalla. E ad annunciarlo ...Khvichaha deciso di rinunciare all'Europeo Under 21 che si disputerà indal 18 Giugno. 'È un onore far parte di una squadra che tra pochi giorni giocherà i campionati europei. Ma dopo ...

Napoli, Kvara rinuncia agli Europei U21: "La stagione è stata lunga, sarò un normale tifoso" La Gazzetta dello Sport

Non giocherà l'Europeo Under 21 con la sua nazionale a causa sua. Khvicha Kvaratskhelia alza bandiera bianca dopo l'intensa stagione vissuta con il Napoli conclusa con lo ...L'attaccante del Napoli non sarà con la sua nazionale alla rassegna in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e Romania ...