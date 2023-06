Genesio tra i nomi a cui pensa il Napoli per sostituire Spalletti Rmc Sport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 giugno 2023) Secondo quanto scrive Rmc, tra ia cuiilper la successione in panchina dopo l’addio di Lucianonon ci sono solo Christophe Galtier, Rudi Garcia e Paulo Sousa, ma anche quello di Bruno, sotto contratto con il Rennes fino a giugno 2025. Le possibilità che però possa essere il nuovo allenatore delsono quasi nulle. Rmcscrive: “Ancora alla ricerca di un successore per Luciano, ilpunta ovviamente alla Francia. Dopo Christophe Galtier (annunciato in pole dalla stampa italiana), Rudi Garcia e Paulo Sousa, un nuovo nome si aggiunge a questa rosa tutta francofona del presidente napoletano Aurelio De Laurentiis. Secondo le informazioni di Rmc ...