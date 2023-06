Generali | acquisisce Liberty Seguros per 2 | 3 miliardi

entrerà in Irlanda, collocandosi tra le prime dieci compagnie in un mercato attrattivo e profittevole, ampliando ulteriormente la presenza del gruppo in Europa. Dall'operazione il gruppo ...Nel 1989 entra a far parte dell'azienda di famiglia, la Recchi Costruzioni, in attività ... Sono anni fondamentali, in cui Giuseppe Recchiesperienza nel contesto internazionale, ......che deve essere adottata dal Parlamento in via ordinaria " si limita a fissare i principi... è emanato dal Presidente della Repubblica, e da quel momentovalore di legge. È proprio ...

Generali, acquisisce la spagnola Liberty Seguros Dealflower

Milano, 15 giu. (askanews) - Generali ha raggiunto un accordo con Liberty Mutual per l'acquisizione di Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, compagnia assicurativa spagnola che opera in ...Generali ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Liberty Mutual per l'acquisizione di Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, compagnia assicurativa spagnola che opera in Spagna, ...