Le Fiamme Gialle di Verona hanno scoperto l a piantagione in una serra per la coltivazione di marijuana debitamente occultata all'interno di un negozio di articoli da regalo. Non è la prima volta che ...Ragusa - Una frode dell'Iva per oltre 40 milioni di euro nel settore della rivendita di auto è stata scoperta dalla Guardia di finanza. Le Fiamme gialle stanno eseguendo oltre 450 perquisizioni e ...Profitto illecito di oltre 50mila euro Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone, in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria - aliquota Guardia di ...

Gdf scopre serra di marijuana TGLA7

Le Fiamme Gialle di Verona hanno scoperto l a piantagione in una serra per la coltivazione di marijuana debitamente occultata all’interno di un negozio di articoli da regalo.Sequestrati 855 mila euro alla concessionaria del servizio di bike sharing su ordine della Procura. La società è indagata ...