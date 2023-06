Gazzetta – Gomis | convocato col Senegal ora cerca un posto in Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 15 giugno 2023) 2023-06-15 11:49:23 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Rigenerato dalla stagione a Como, il portiere riparte dalla convocazione con il. E aspetta di conoscere il suo futuro Sono stati cinque mesi intensi, per tornare a respirare da titolare e sentirsi sostenuto da squadra e società. Tutto quello che a Rennes gli avevano negato dall’oggi al domani, escludendolo dai piani. Ma continuandogli a pagare lo stipendio, essendo comunque sotto contratto fino al 2025. È lo strano caso di Alfred, portiere italo-ese, arrivato a fine prestito con il Como, ma pronto a ripartire su nuove basi, club bretone permettendo. E preferibilmente inA. Responsabilità — Dopo l’esperienza con la Spal nel 2017, si tratterebbe di un ritorno per il vice di Mendy ...