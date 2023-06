Gazzetta – Cuadrado | perché se ne va dalla Juventus

(Di giovedì 15 giugno 2023) 2023-06-14 18:30:43 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente: Il prolungamento per un altro anno del colombiano, in scadenza di contratto, sarebbe costato circa 3-4 milioni lordi, troppi di fronte ad altre soluzioni che consentono un risparmio Pochi calciatori, come, possono rappresentare l’ultimo decennio di successi della. La storia del colombiano s’intreccia con quella del club bianconero, fino a rappresentarne alcune tappe significative della storia recente. Basti pensare che il mancato arrivo dell’esterno colombiano fu uno dei principali motivi che portarono ai dissidi tra Conte e la società nell’estate 2014, e dunque alla separazione. Quasi dieci anni dopo, Juan saluta da senatore, dopo aver scritto pagine importanti nella Juve ...

Leggi anche Alex Sandro, il rinnovo pesante e la riconferma alla Juve (per ora...)ai saluti. Dopo 8 stagioni alla Juve andrà in Spagna o in Turchia Leggi i commenti Calciomercato juventus : ......la riconferma alla Juve (per ora...)ai saluti. Dopo 8 stagioni alla Juve andrà in Spagna o in Turchia Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie...P ochi calciatori, come, possono rappresentare l'ultimo decennio di successi della Juventus. La storia del colombiano s'intreccia con quella del club bianconero, fino a rappresentarne alcune tappe significative ...

"A Torino mi sento a casa" ma Cuadrado lascia la Juve: ecco perché La Gazzetta dello Sport

Che paura, la Juventus perderà 150 milioni di riscatti! Ecco questo è l'allarme che leggiamo in questi giorni e che sicuramente ha previsto una stima in eccesso di qualche valore che era stato inserit ...JUVE, CACCIA AL POST CUADRADO: PIACE ODRIOZOLA. Lo spagnolo, che in Italia ha già vestito la maglia della Fiorentina, ha trovato pochissimo spazio nel Real Madrid in questa stagione e sarebbe uno dei ...