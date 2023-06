Garcia | la prima promessa ai tifosi del Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Rudiè il nuovo allenatore del. Il tecnico francese è pronto a guidare la squadra che ha vinto lo scudetto. “Che piacere sposare il progetto del. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia” con queste parole Rudisi è presentato come nuovo allenatore del. Il tecnico francese ha una voglia Mattia di rientrare nel calcio europeo, dopo aver allenato l’Al-Nasr squadra che fa collezione di figurine, di cui qualcuna anche sgualcita. Sicuramentenon ha inciso durante la sua avventura in Arabia Saudita, ma certamente tutte le colpe non sono sue. In Italiaha allenato la Roma, lasciando ricordi contrastanti, ma facendo vedere un buon ...