Circa sei milioni andranno acome buonuscita ma ci sono tutta una serie di bonus e altre clausole da risolvere con un accordo fra le parti. Accordo che interessa a tutti di chiudere in fretta:...In Francia, invece, il cambio in panchina al Psg appare imminente e l'allenatore si dirigela Serie A, precisamente al Napoli: 'au pied du volcan'.Aurelio De Laurentiis continua la sua ricerca dell'allenatore perfetto per restare in vetta e il borsino in questi giorni vail francese Christophe, che lascerà la panchina del ...

Galtier verso Napoli: De Laurentiis prepara un biennale La Gazzetta dello Sport

Il presidente attende che il tecnico francese risolva il contratto con il Psg. Garcia è l'alternativa. No alla clausola per Sousa ...CALCIOMERCATO - La Juventus cerca un nome buono per la fascia destra e bussa alla porta del Real Madrid per Lucas Vazquez e Odriozola. La Roma cerca un bomber e ...