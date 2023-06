Galtier si avvicina | proposto biennale da 4 milioni netti

Perdono sensibilmente quota, invece, le altre due candidature legate a Rudi Garcia e. Sousa ha comunque scelto il Napoli e, qualora i due club dovessero raggiungere un accordo per liberarlo, ...Ora alla squadra dibasterà un solo punto nelle ultime due partite per ...Il PSG perde 3 - 1 a Lens e la seconda forza del campionato siin classifica, riaprendo la Ligue 1: i Sang et Or, in cui si mettono in luce Seko Fofana e ..., che non era riuscito a ...

Napoli, Galtier si avvicina: la conferma anche dalla Francia Sportitalia

La grandeur di Francia incanta De Laurentiis, che attende Christophe Galtier. Il suo avvocato, Olivier Martin, sta trattando con il Psg ...Confermata la nostra esclusiva relativa ai contatti in questi giorni tra i partenopei e il tecnico del Paris Saint Germain L'Equipe conferma la nostra esclusiva: Galtier si avvicina al Napoli. 'Ai pie ...