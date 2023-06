Galtier | il legale | Il contratto col Psg non è ancora risolto È richiesto da molti club

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Gazzetta dello Sport oggi scrive che il Napoli ha già pronto un biennale con un'opzione per una terza stagione per il tecnico francese, molto apprezzato dal presidente De Laurentiis.

Maitre Olivier Martin, avvocato di Galtier, parla della situazione contrattuale del suo assistito. Queste le sue dichiarazioni. “Stiamo procedendo passo dopo passo, la priorità è concludere il rapport ...Maitre Olivier Martin, avvocato di Galtier, parla della situazione contrattuale del suo assistito: "Stiamo procedendo passo dopo passo, la priorità è concludere il rapporto col Psg. Non è ancora fatto ...