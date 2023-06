Galtier | De Laurentiis lo considera uomo forte e capace di gestire uno spogliatoio multietnico Gazzetta 

(Di giovedì 15 giugno 2023) È Christophel’scelto da Deper la panchina del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Il francese è al momento il favorito per la successione al posto lasciato vacante da Luciano Spalletti. Deaspetta solo che il tecnico si liberi dal contratto che lo lega al Psg e intanto rimanda il suo viaggio negli States. Appenasarà libero, Degli offrirà un biennale da 4 milioni con opzione per un altro anno. La Gazzetta dello Sport scrive che al presidentepiace molto soprattutto per la sua capacità diuno. Loune abituato a vincere. “Un marsigliese a Napoli ...

... fi nirà per ripartire da quell'idea divenuta il tratto identitario, è una fi losofi a che rispecchia l'anima di un club che dopo aver vagato tra quaranta () uomini, deve decidersi tra, ...Appenasarà libero, Degli offrirà un biennale da 4 milioni con opzione per un altro anno. La Gazzetta dello Sport scrive che al presidentepiace molto soprattutto per la ...In attesa di ufficialità, in Francia sono certi: Christopheè l'uomo scelto da Aurelio Deper la panchina del Napoli del prossimo anno senza Spalletti. La prima pagina dell'importante quotidiano sportivo francese non lascia dubbi: '...

Napoli, Galtier si libera dal Psg: De Laurentiis adesso può decidere ilmattino.it

Il presidente ha già pronto il contratto per il nuovo allenatore, deve solo aggiungere il nome: uno ha vinto con il Psg, l’altro ha salvato la Salernitana, Rudi è libero ...Londra al centro del mercato. Piero Ausilio tratta col Chelsea per Koulibaly e Lukaku (occhio al Newcastle che monitora Nicolò Barella), mentre la Roma punta Gianluca Scamacca ...