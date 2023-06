Galliani | Sacchi e Allegri vanno a bere insieme dopo il funerale di Berlusconi Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 giugno 2023) Laracconta la rimpatriata nel nome diche ieri si sono dedicatiedildel Cavaliere.la cerimonia sono saliti tuttisu un mini-van per andare a parlare di calcio, di coppe e di Silvio davanti a un bicchiere. E’ statoa proporre un momento di raccoglimento in nome dei vecchi tempi, racconta il quotidiano. “Si allontanano in fila indiana costeggiando il Duomo, tutti dietro ad Adriano. Un passo e c’è Arrigo, quelloMassimiliano. In mezzo Ariedo Braida, per una vita direttore sportivo dei rossoneri. Con discrezione, perché è una rimpatriata nel ...