Gaffe a Fox News: Biden chiamato "aspirante dittatore" in un sottopancia TGCOM

Per qualche minuto, gli spettatori di Fox News non hanno creduto ai propri occhi. Una scritta in sovrimpressione apparsa sul canale definiva il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, un “aspirante ...President Joe Biden was mocked on social media after saying that his government has "plans to build a railroad from the Pacific all the way across the Indian Ocean." ...