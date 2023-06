Gabriele Gravina | “Superficiale legare l’attività di una governance ai risultati sportivi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) “L’esclusione dal Mondiale? Ho un carattere abbastanza coerente, credo piuttosto forte. Non mi sono esaltato quando abbiamo vinto e non mi sono depresso dopo una sconfitta. Se dovessimo valutare e pensare chepolitica di unafederale debba essere legata ad un risultato sportivo, ad una vittoria o ad un gol dato o non dato, commetteremmo un errore di una superficialità incredibile. Quindi da queste esperienze bisogna raccogliere tutte le energie possibili per far sì che ci sia una reazione forte”. Lo ha detto il presidente della Figc, protagonista del format di Dazn condotto da Giorgia Rossi ‘Professione Presidente’. E aggiunge: “Non ho il compito di mettere giù una squadra competitiva, nelle mie prerogative devo mettere insieme una squadra che possa far conoscere la ...