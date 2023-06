Futuro Galtier | il legale del tecnico spaventa il Napoli | “È molto richiesto”

(Di giovedì 15 giugno 2023) In casaa tenere banco nelle ultime settimane è la ricerca del nuovo allenatore, delche andrà a sostituire Luciano Spalletti dopo aver vinto uno storico scudetto.è in trattativa con il PSG per la risoluzione del contratto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 mln di euro, più eventuali clausole e bonus da discutere. La sua esperienza all’ombra della Torre Eiffel è da considerarsi ormai conclusa., le parole deldel(ANSA)Maitre Olivier Martin, avvocato delChristophe, ha rilasciato alcune dichiarazioni suldel proprio assistito, riportate dal noto quotidiano francese L’Equipe: “Stiamo procedendo ...

Ancora non c'è niente di fatto, dopo ci concentreremo sul. (, ndr) è molto richiesto, ma questo è normale". Il prezzo fissato da De Laurentiis è altissimo, e l'eventuale arrivo di ...Ancora non c'è niente di fatto, dopo ci concentreremo sul. (, ndr) è molto richiesto, ma questo è normale". Il prezzo fissato da De Laurentiis è altissimo, e l'eventuale arrivo di ...'Per il momentosi sta godendo le ferie e non esclude nulla per il. Sposare un progetto all'estero è un'ipotesi. Ha anche appreso dai media dell'interesse che il Napoli nutre per lui, ...

«La priorità è concludere il rapporto col Paris Saint Germain». Olivier Martin, legale di Christophe Galtier, non ha dubbi e lo conferma anche a ...Il rappresentante dell'allenatore francese, cercato da De Laurentiis, ha parlato del futuro del suo assistito.