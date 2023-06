Furto con scasso in una gioielleria a Casamicciola | bottino ingente

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnconè stato compiuto ieri in tarda serata in unadi, nella centrale zona di piazza Marina. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Ischia che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza di alcuni negozi della zona ed effettuato i rilievi del caso e che stanno adesso lavorando per arrivare alla identificazione gli autori del, che sarebbero almeno due. Dopo aver forzato il cancello e poi la porta d’ingresso dellai ladri hanno portato via diversi oggetti preziosi, in oro e corallo, che erano esposti nelle vetrine del negozio e si sono poi dati alla fuga. Sarebbe inoltre, secondo le prime notizie, ilsottratto anche ...