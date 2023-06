Furia russa sulla città natale di Zelensky | morte e distruzione

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Russia è tornata a colpire Kryvyi Rih,di Volodymyr, dopo il bombardamento di due giorni fa costato la vita a 12 civili (tra cui un bambino). Lo riporta Unian, che cita il capo dell'amministrazione militare regionale del Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, secondo cui un uomo di 38 anni è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Nel bombardamento sono stati colpiti due impianti industriali, mentre le forze di difesa orientali ucraine hanno abbattuto 5 droni Shahed-131/136 nei cieli della regione. L'attacco è stato condotto dai russi con missili da crociera e droni kamikaze iraniani ed è andato in scena nella notte. A essere stati colpiti sono obiettivi che «non hanno nulla a che vedere con il militare». Anche laportuale di Odessa, nel sud ...

