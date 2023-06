Funerali Silvio Berlusconi | il Gabibbo c’era davvero? Ecco la FOTO che gira sul web

Berlusconi, idi Stato in Duomo. 'Uomo di vita, gioia e amore', l'abbraccio tra i figli e ... Perché' questa era una inclinazione cheBerlusconi ingenerava spontaneamente in ognuno di ......tv per l'ultimo saluto aBerlusconi , cosa che non era accaduta il 12 giugno, quando tutte le reti o quasi hanno dato la notizia della scomparsa e mandato in onda lunghi speciali . I...Luigi e Federica hanno due figli, Emanuele(ovviamente in onore del nonno), nato nel luglio ... ai, sono stati lui e lo zio Paolo) e, rivela Il Foglio , ha fatto diversi viaggi da ...

L'Italia saluta Silvio Berlusconi - LIVEBLOG - Politica Agenzia ANSA

«Ieri sono andato in Duomo per fare il mio lavoro. Ho scritto un lungo articolo su 'Il Fatto Quotidianò, è in terza pagina. Ho salutato e abbracciato Francesca ..."Sono appena rientrato a Pescara ed ho bisogno di 24 ore per comprendere quanto avvenuto. Domani in conferenza stampa illustrerò la mia posizione, ma smentisco categoricamente possibili dimissioni. (A ...