Funerali di Stato per B

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò.” Ciò che Manzoni scrisse per Napoleone lo riscrivo per i funeralli didi B., lungi dall’assolverlo dai suoi peccati, dal legittimare le sue azioni amorali, dal considerare che la sua azione politica e culturale possa avere avuto un qualsivoglia minuscolo effetto positivo sull’Italia e sugli italiani. Semplicemente riconosco l’importanza, la storicità, l’indissolubilità della figura mastodontica e ingombrante di Silvio Berlusconi, già sfumata e iconizzata in vecchiaia, ora finalmente mitizzata dalla morte. Idi, decisi dalla premier Meloni, si sono tenuti nella cattedrale del Duomo di Milano e sono terminati da pochi minuti. La cerimonia è stata solenne e particolarmente sobria nonostante l’enorme affluenza, ...

Ciao Silvio, meno male che ci sei. Riposa in pace. Tutti i mondi del Cav uniti in Duomo per l'ultimo saluto: buon viaggio SilvioLe insulse polemiche sul lutto nazionale silenziate dalla presenza del Capo dello, Sergio ... Dopo iMeloni posta l'omaggio a BerlusconiUn anno fa ho perso mia moglie e adesso lui, che èlamia vita'. La macchina con il feretro parte poco prima delle 14.30 per raggiungere il Duomo di Milano. In piazza ad attenderlo ci sono ...

Due mila le persone ammesse all'interno del Duomo e circa 15 mila quelle che affollavano la piazza all'esterno. I racconti e la commozione di chi lo ha conosciuto personalmente e di coloro che ne hann ...“Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel cuore”, ha detto ai giornalista l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, ...