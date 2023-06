Funerali di Berlusconi | da Maldini ai tre olandesi | il suo Milan non era al completo in Duomo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) I rappresentanti del mondo dello sport e del calcio italiano hanno partecipato aldio aidi Silvio. In prima fila Adriano Galliani, attuale ad del Monza, ma anche Paolo Scaroni, attuale presidente del. E non sono mancati i rappresentanti dello sport italiano, dal presidente del Coni Giovanni Malagò all’ex presidente di Coni e Figc Franco Carraro. All’interno delpoi erano presenti tanti rappresentanti delano, da Fabio Capello ad Arrigo Sacchi, da Franco Baresi a Demetrio Albertini, da Ariedo Braida a Daniele Massaro, da Pippo Inzaghi a Daniele Massaro, da Filippo Galli a Zvonimir Boban. Cosi come il “genio” Savicevic, arrivato in auto da Podgorica. Allenatori e calciatori che per i tifosi ...