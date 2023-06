Frattesi | l’Inter vuole battere la concorrenza | occhio al tempo ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023)ragiona in ottica calciomercato (vedi articolo) e, tra i diversi nomi, sta facendo molto parlare di sé quello Davide. Il punto della situazione fatto da Sky Sport in merito al possibile affare col Sassuolo.LA? È andato bene l’incontro trae il Sassuolo, a cena (vedi QUI), per Davide. Secondo Sky Sport, le sensazioni sono infatti positive. Al club neroverde piace la contropartita di Samuele Mulattieri, giovane che si sposa bene con il suo progetto. C’è anche l’ok da parte del giocatore.ha però necessità di lavorare bene sulle uscite, prima di pensare alle entrate. E almeno un profilo deve salutare per far posto aallora alle tempistiche, perché da un lato ...