(Di giovedì 15 giugno 2023) L’irritazione degli eredi di Berlusconi davanti alle ipotesi Cairo e Vivendi per ildi Mediaset. Pier Silvio: «Da oggi si riparte». Per Fascina non ci saranno quote ma un lascito di decine di milioni

' Mediaset , Cairo e partito, isono in' si legge a centro pagina. In spalla Giovanni Orsina affronta il tema dell'eredità politica di Berlusconi ('L'eredità lasciata alla nuova ...L'irritazione degli eredi di Berlusconi davanti alle ipotesi Cairo e Vivendi per il futuro di Mediaset. Pier Silvio: "Da oggi si riparte". Per Fascina non ci ...Sono passati pochi mesi (marzo 2023) da quando diversi deputati did'Italia presentavano in commissione Giustizia un disegno di legge volto ad abrogare il ...destra di questo Paese si...

Fratelli in trincea: il futuro delle aziende e la nuova mappa del potere berlusconiano La Stampa

L’irritazione degli eredi di Berlusconi davanti alle ipotesi Cairo e Vivendi per il futuro di Mediaset. Pier Silvio: «Da oggi si riparte». Per Fascina non ci ...Sergej e Denys sono due fratelli con alle spalle una storia di disagio. Dopo l’adolescenza sono costretti ad intraprendere strade diverse. Si rivedono in occasione del conflitto in Ucraina.