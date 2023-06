Frasi sulle persone false | per chi disprezza la menzogna e l’ipocrisia

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 giugno 2023) Leautentiche sono spontanee e genuine, al contrario, chi è falso vuole sempre ottenere qualcosa dall’altro e tenta di manipolare tutti coloro con i quali interagisce. Doppi e arroganti, questo tipo di individui non sono apprezzati da nessuno, eppure spesso riescono a ricoprire posizioni di rilievo e a ottenere ciò che vogliono. Una persona falsa tende a mostrare una versione di sè irreale e a indossare una maschera che nasconde le sue vere caratteristiche. Questi individui sono estremamente bugiardi e si mostrano con gli altri molto gentili e affabili. Riempiono di complimenti chiunque, anche chi non sopportano, solo per ottenere un favore o farsi benvolere conquistando la fiducia dellecon le quali si relazionano. Chi vive nella, in realtà, nasconde un vuoto e una fragilissima autostima. Questi soggetti fanno ...