Frasi sull’ansia | motivazionali e dalle poesie | per vivere più serenamente

(Di giovedì 15 giugno 2023) Viene definita la malattia del secolo: l’ansia. Chissà se è perché viviamo di corsa, con migliaia di cose da fare ogni giorno e di impegni da incastrare – tra casa, famiglia e lavoro – o se è perché siamo costantemente connessi, postiamo ogni attimo della nostra vita sui social network e paragoniamo le nostre umili giornate con quelle di chi ha un conto a sei zeri. Per un motivo o per l’altro, purtroppo le persone che vivono con l’ansia e che devono avere a che fare con questa sensazione tremenda sono tante, sempre più. Anche la pandemia di Covid e i conseguenti lockdown hanno provocato stati d’ansia e depressione in parecchi individui. Ma c’è una cosa che devi sapere: parlarne può essere la chiave. Ed ecco il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare questo articolo proprio all’ansia: perché a volte bisognerebbe imparare a non scacciarla o combatterla, ma ad accoglierla e accettarla, ...