Frasi per l’anniversario di matrimonio da dedicare alla dolce metà

(Di giovedì 15 giugno 2023)diè la ricorrenza in cui una coppia ricorda il giorno più bello: quello delle nozze. Che ci si sia sposati in chiesa, in comune o su una spiaggia, che si abbia festeggiato con una grande festa piena di amici o in versione ridotta solo con le persone più strette, quello è il giorno in cui si ufficializza l’unione tra due innamorati e si dichiara di restare l’uno accanto all’altro “in salute e in malattia, in ricchezza e povertà, finché morte non ci separi”.solitamente viene celebrato ogni anno in privato dai coniugi ed è l’occasione per rinnovare al proprio compagno opropria compagna tutto l’amore che si prova per lui/lei. Si possono ricordare i momenti più belli trascorsi insieme, le avventure, le difficoltà e anche gli attimi più buffi. Alcune coppie escono per una cena ...