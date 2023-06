Frasi per i 18 anni | i migliori auguri per il traguardo raggiunto

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 giugno 2023) I 18sono unfondamentale nella vita di ognuno di noi, uno dei momenti più attesi dai giovani – poi spesso rimpianto da grandi – perché significa diventare adulti, non aver più bisogno del consenso dei genitori per fare qualsiasi cosa. Un passaggio importante, che segna l’ingresso nell’età adulta. Essere maggiorenni è una svolta e significa potersi prendere ogni responsabilità, potersi vivere nuove esperienze. Puoi iniziare a votare, puoi prendere la patente per guidare l’auto, puoi avere la tua indipendenza sociale: ecco perché i 18sono visti come una meta così importante da raggiungere. Il giorno del 18esimo compleanno segna un nuovo inizio, e per questo va festeggiato alla grande. Vediamo alcune delle più bellesui 18. Le più belleper i 18 ...