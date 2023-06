Franco Morbidelli | cosa c’è di vero sul futuro in Superbike?

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il nome diè inevitabilmente al centro di numerose speculazioni mediatiche. Il centauro italo-brasiliano è attualmente sotto contratto con la Yamaha in MotoGP e si sta disimpegnando nel Mondiale 2023 con la moto ufficiale, a fianco dell’ex campione del mondo Fabio Quartararo. L’accordo con il team nipponico scadrà alla fine di questo campionato iridato e, per adesso, non c’è alcuna notizia su un possibile rinnovo. Questa situazione mette il ragazzo sul mercato piloti: una delle voci più insistenti, però, sgorga dallacon Aruba Ducati che vorrebbe affiancare ad Alvaro Bautista proprio. Mane pensa il ragazzo? Le dichiarazioni disullaallontanano le voci ...

Di seguito le parole di El Diablo, del team manager Massimo Meregalli e diin vista di un altro weekend che potrebbe essere decisamente amaro per una Yamaha che vive una crisi che ..."Il GP d'Italia non è andato come volevamo, ma ora dobbiamo lasciarcelo alle spalle - le parole dell'altro centauro della Yamaha,- Il modo migliore per andare avanti è mantenere ...A quota 1 l'Australia, il Belgio, la Francia, l'Italia (nel 2017 con), la Svizzera e il Sudafrica. La Spagna prevale anche per piazzamenti sul podio : 12 contro gli 8 dell'Italia . ...

Uccio: “Se perdiamo Bezzecchi vorremmo Morbidelli”. Valentino Rossi “casca” sempre in piedi… - MOW MOW

Ce l’ha invece fatta il compagno Franco Morbidelli, le cui dichiarazioni post-GP d’Italia hanno fatto scalpore anche in merito alla situazione del mercato piloti, facendo sospettare di qualche attrito ...MotoGP GP Germania Sachsenring 2023 Monster Energy Yamaha - Franco Morbidelli, dopo il decimo posto al Gp del Mugello, spera di riuscire a fare meglio al Sachsenring , teatro della settima tappa del M ...