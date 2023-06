Francia | Mbappé | “Voglio giocare nel PSG la prossima stagione | l’ho già detto Ora testa alla Nazionale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Una settimana difficile? No, ci sono abituato da quando ero giovane. La mia prima preoccupazione è la partita di domani. Quello che succede fuori è secondario. Ciò che conta per me è dimostrare domani che sono un grande giocatore”. Sono le parole di Kyliannella conferenza stampa che laha tenutovigilia della sfida contro Gibilterra, valida per le qualificazinoi ad Euro 2024. Ovviamente fulcro delle domande è stata la lettera inviata dal calciatore al PSG sulla volontà di non voler estendere il contratto. “Il mio obiettivo è restare al PSG lagià ribadito. Le reazioni che ha suscitato la mia lettera non mi interessano. Macron vuole che io resti a Parigi? Anche io lo”. SportFace.