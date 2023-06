Francesco Nuti | la figlia Ginevra travolta dall' affetto dei fan dopo la morte del papà | ' Grazie dell' amore'

La figlia di, Ginevra , dopo giorni di silenzio, nelle ultime ore, ha voluto ringraziare tutte le persone che in questo momento le stanno inviando pensieri di vicinanza e condoglianze. Dopo la ...morto, la polemica di Elena Sofia Ricci con le tv: 'Perché non mettete un film suo' Treat Williams, morto in un incidente in moto l'attore della serie tv 'Everwood': aveva 71 anni ...L ex compagna ripercorre l excursus autodistruttivo dell attore scomparso a 68 anni dopo una lunga malattia: Il successo stato un detonatore . Ore dopo la morte di, la sua ex compagna Giuliana De Sio parla ai microfoni dell Ansa, ricordando la spirale discendente che ha inghiottito l attore, schiavo ...

Addio a Francesco Nuti, l'attore e regista è morto dopo una lunga malattia. Aveva 68 anni RaiNews

Si svolgeranno in forma strettamente privata, il 15 giugno, i funerali di Francesco Nuti, ma Prato, la città dell'attore e regista si unisce al cordoglio proclamando per giovedì il lutto cittadino. (A ...Un addio sobrio, in forma strettamente privata. È quanto voluto dalla famiglia di Francesco Nuti, i cui funerali si sono tenuti oggi alle 15 nella Basilica di San Miniato a Monte a Firenze: per volere ...