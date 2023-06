Francesco e al Tayyeb parlano al Consiglio di sicurezza

(Di giovedì 15 giugno 2023) Su iniziativa degli Emirati Arabi Uniti, che attualmente ha la presidenza di turno deldidell’Onu, papae l’imam dell’università islamica di al-Azhar, lo sceicco al, firmatari nel 2019 del Documento sulla Fratellanza umana, si sono rivolti aldi. Un evento che non ha precedenti e che è stato promosso e accettato dalle due parti nei mesi trascorsi. Il testo scritto da, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli, è stato letto da monsignor Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede. Per, si legge all’inizio del suo messaggio, “i conflitti aumentano e la stabilità è messa sempre più a rischio. Stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi ...

... insieme al Grande Imam di Al - Azhar, Ahmad Al -, richiama tale principio 'in nome dei ... E sistenziale : Papalo ha ripetuto spesso: le periferie non sono solo quelle geografiche, ma ...... segnato soprattutto da diversi incontri con al -, grande imam di al - Azhar, e dall'udienza ... Forse - viene da chiedersi - per salvare il progetto di unità fraterna con l'Islamsi è ...... insieme al Grande Imam di Al - Azhar, Ahmad Al -, richiama tale principio 'in nome dei ... E sistenziale : Papalo ha ripetuto spesso: le periferie non sono solo quelle geografiche, ma ...

Al-Tayyeb: Francesco, grande promotore della pace e della fratellanza Vatican News - Italiano

Le comunità cristiana e musulmana di Magenta si uniscono per celebrare la Festa del Sacrificio islamico con una cena di amicizia e fratellanza. Il 25 giugno firmeremo un documento sulla fratellanza um ...Il mio ricordo di Enrico Berlinguer quest’anno, 39 anni dopo il suo ultimo comizio a Padova, forse, sarà visto come un “azzardo”. Ho pensato che in questi anni sempre più bui, Enrico Berlinguer avrebb ...