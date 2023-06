FOTO | MJF elogia Vince McMahon a Dynamite con una scritta sul suo ring gear

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 15 giugno 2023) Questa notte aera in programma l’importante match tra MJF e Adam Cole. Nel velenoso scontro verbale tra i due della settimana precedente MJF aveva deriso Adam Cole dicendo che l’ex leader dell’Undisputed Era era andato via dalla WWE in quantonon lo riteneva al livello dei top della compagnia. Circostanza che in effetti era stata ricostruita ai tempi del suo mancato rinnovo con la WWE, con una famosa riunione conin cui gli era stato prospettato un ruolo da manager.was right Durante lo scontro di questa notte, di cui vi abbiamo reso conto in un’altra news di oggi, MJF ha voluto giocare uno dei suoi mind games con Adam Cole, facendo ricamare sul suola frase “was ...