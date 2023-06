Forza Italia | conti in rosso | quanto ha speso Berlusconi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quale sarà il destino didopo la scomparsa di Silvioè un tema su cui nessuno, al momento, sembra voler avanzare ipotesi o considerazioni. L’unica certezza pare essere legata al sostegno nei confronti del governo di Giorgia Meloni: scanso stravolgimenti, la compagine degli azzurri presenti in Parlamentonuerà a votare a favore dell’esecutivo almeno fino alle elezioni europee del 2024, il cui risultato condizionerà in maniera pesante il futuro del partito. Eppure, c’è un aspetto che già ora è possibile approfondire e che avrà un peso determinante nelle valutazioni di coloro che proveranno a prendere il posto dell’ex premier. Stiamo parlando del bilancio economico di, che negli ultimi anni hanuato a segnare un costante calo ...

' Quindicimila le persone presenti ' per l'ultimo saluto al leader di. A corredo una serie di foto quasi sempre scattate dal sagrato. Le poche immagini dall'alto dell'intera piazza, ...Un segnale di unità e di sopravvivenza. È come viene letta in ambienti politici la prossima nomina di Antonio Tajani a presidente pro tempore di. Per la prima volta del 1994, infatti, la poltrona numero uno del partito di Arcore non sarà più occupata da Silvio Berlusconi . La morte dell'ex premier, deceduto il 12 giugno, apre ...Leggi anche Berlusconi e il Ppe, parla Della Vedova: 'nel solco dell'europeismo mainstream, nessuna spinta propulsiva' Appena l'anno prima aveva 'sdoganato' il Msi (che poi diventerà An) ...

Antonio Tajani potrebbe diventare presidente pro-tempore di Forza Italia a seguito della morte del fondatore Silvio Berlusconi ...