Formula 1 | lascia subito la Red Bull? Annuncio traumatizzante | cosa sta succedendo in queste ore

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Gira forte inore una forte decisione del pilota messicano Sergio Perez nei confronti della Redsuccede? Non c’è dubbio che la Red, in questo Mondiale ha segnato un solco, tra lei e le altre partecipanti a questo titolo iridato del 2023. Non ci sono auto capaci di contrastare il potere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.