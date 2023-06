Flavia Franzoni | Elly Schlein in visita a casa Prodi

Viene nuovamente spostata in seguito alla notizia della morte diProdi, i cui funerali si terranno domattina a Bologna. L'ordine del giorno resta invariato: dopo le comunicazioni ...La morte di, moglie di Romano Prodi, ha straziato la comunità politica e non solo, che conosceva le qualità umane della donna morta improvvisamente a 76 anni. La segretaria del Pd Elly Schlein ha ...Tutto nasce da un tweet che il giornalista aveva postato poco dopo la scomparsa di, la moglie dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi: ''La coincidenza della morte di...

Addio a Flavia, moglie e gran consigliera di Prodi - Politica Agenzia ANSA

La direzione del Partito Democratico è stata convocata al Nazareno per lunedì 19 alle 15. La riunione, inizialmente fissata per lunedì 12, era già stata rinviata a venerdì in segno di rispetto dopo la ...La segretaria del Pd in visita a casa di Romano Prodi, dopo la morte di Flavia Franzoni. Ha suonato al campanello, annunciandosi, ed è salita. Visibilmente commossa, ha preferito non parlare con i gio ...