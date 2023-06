Fiumicino | l’Atletica Villa Guglielmi corre verso l’estate | tutti gli eventi in programma

(Di giovedì 15 giugno 2023)– L’Asd Atleticapronta a una estate ricca di. L’associazione sportiva dicon la scuola di Atletica organizzeranno, nei prossimi mesi, una serie di emozionanti manifestazioni sportive. Tra fine giugno e luglio, appassionati e non, avranno la possibilità di assistere a tre competizioni di alto livello, che si svolgono sotto l’egida della FIDAL con il patrocinio del Comune di, presso la pista dello Stadio Vincenzo Cetorelli diIl primo evento in calendario è “EsordientiEstate“, un’innovativa gara che coinvolgerà giovani atleti dai 5 agli 11 anni. L’appuntamento è fissato per sabato 24 giugno alle ore 16.00. Questa nuova manifestazione offrirà ai giovani talenti l’opportunità di scoprire il loro potenziale ...

