Fiumicino Furti al porto canale | strumenti di bordo rubati ai pescatori

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 giugno 2023)nella notte: sono sempre di più gli episodi in cui le “vittime” sono le imbarcazioni ormeggiate neldi. Questa volta è toccato al peschereccio Mp7 fratelli – Roma 8000: “Senza i nostrinoi come lavoriamo?”, è l’appello disperato dei proprietari della barca, stanchi di quelli che non sembrerebbero essere i primisubiti, anche dalle altre imbarcazioni. “Non è la prima volta che veniamo de– spiegano -. Ma questa volta, il danno non è stato da poco: prima dell’uscita in mare nella nostra barca era tutto al suo posto, ma quando alle 3:30 siamo saliti aabbiamo trovato tutto smontato”. Ad essere sottratti sono stati tuttifondamentali per la ...