... denominata "Eat Enjoy" è stata diretta Procura distrettuale Trieste e ha smantellato un'organizzazione internazionale dedita al narcotraffico died eroina dall'Olanda all'Italia.[&...Vivono, o almeno dovrebbero farlo, in Africa, in prossimità di laghi e. Eppure, dagli anni ...ippopotami iniziali siano oggi noti come gli ippopotami di Escobar o gli i ppopotami della, ...La metodologia di riciclaggio scoperta può essere sintetizzata così: i 'cartelli sud - americani' cedevano a credito partite dia sodalizi criminali operanti in Italia i quali, dopo l'...

Fiumi di cocaina e il ritorno della metamfetamina, ecco il mercato delle droghe in Italia la Repubblica

Insieme ad altri complici legati ai clan campani avrebbe preso i contatti con i narcotrafficanti calabresi per ...PESCARA – “Ora a noi ci servono 300 euro, sennò Pino mi massacra. Ho fatto un danno tra sabato e lunedì solo che ora mia moglie non mi ridà il bancomat”. Hanno toni quasi surreali le conversazioni t ...