Fiume Volturno | ‘assemblea di contratto’ | associazioni chiedono di partecipare alla cabina di regia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina si è tenuta presso l’Auditorium provinciale di Caserta in Via Ceccano, l’attesissima Assemblea di Contratto di, in attuazione delle Linee guida della Regione Campania, ex L.R. 06.05.2019, n. 5. Presente il comune di Castelcon le tante, per esercitare i propri diritti democratici di scelta e di indirizzo dei lavori. In particolare i Presidenti di “Campania Felix” capofila di 17e “Domitia” di 20, a gran voce hanno ribadito il proprio diritto didi, organismo fondamentale da cui partono tutti gli indirizzi di natura amministrativa per quanto riguarda il progetto del ...

Erano secoli che i castori non si vedevano lungo le sponde del, tra Molise e Campania, eppure da qualche settimana la loro presenza è stata accertata anche qui. Dopo quasi 500 anni di assenza, il castoro europeo ( Castor fiber ) sta tornando a ...Siamo in via34, quartiere Isola , al civico in cui la famiglia Berlusconi si trasferisce ... d'altronde - ma sempre presente e talvolta affiorante, come uncarsico (ancora nel 2021 lo ...1 La Real Tenuta di Carditello nasce nel pieno della Campania Felix, in un luogo ricco di risorse non lontano dal. Il progetto, concepito da re Carlo III, viene realizzato dal figlio Ferdinando IV, che nel 1787 inaugura un Sito Reale unico nel suo genere. - continua sotto - Nel Casino progettato ...

ALIFE / CASERTA. Contratto di fiume Volturno: all'Auditorium ... Matese News

La Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerta arancione e gialla in Italia per il 15 giugno in diverse regioni. Ecco le zone a rischio ...Giovedì 15 giugno, presso l'Auditorium provinciale di Caserta, ubicato in via Ceccano, si terrà l'attesa Assemblea di Contratto di Fiume Volturno, in attuaz ...